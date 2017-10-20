25-летняя екатеринбурженка может стать самой красивой стюардессой мира (ФОТО)

Девушка является старшим бортпроводником и уже 6 лет преданно служит небу. Участница конкурса набрала наибольшее количество баллов, пройдя 2 этапа.





Она с отличием прошла испытания по применению аварийно-спасательного оборудования, воздушному законодательству и удачно завершила стресс-собеседование. На заключительном этапе она расскажет о родном городе и своей профессии.





Сама Екатерина уверена, что конкурс «Topstewardess 2017» не просто соревнование. Это мероприятие, где стюардессы смогут перенять друг у друга важный опыт, показать себя как профессионалов авиации и испытать свои возможности.





В финале екатеринбурженка сразится с 23 претендентками на звание самой красивой бортпроводницы мира. Торжественное вручение короны победительнице пройдет 1 декабря в московском культурном центре «Вдохновение», пишет «Комсомольская Правда».





Фото: Е1