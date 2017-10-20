Новости Нижнего Тагила

Всероссийская конференция «VIII Худояровские чтения» открылась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 октября 2017, 16:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 19 октября стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «VIII Худояровские чтения».

Для тагильчан всероссийская конференция проходит уже восьмой раз. Проект посвящен особенностям развития декоративно-прикладного искусства и проблемам сохранения народного промысла, пишет пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Участники худояровских чтений обсуждают возможности решения проблем в современной системе художественного образования, а также индивидуальные программы подготовки профессиональных мастеров.

Свои доклады представили 46 участников со всего Урала, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Казахстана. На конференцию отведено 2 дня: 19 октября - день теории, 20 октября - день практических занятий.

Ожидается, что гости конференции на своем опыте познакомятся с ювелирным искусством, займутся художественной обработкой металла и камней и росписью подносов.

 

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Фото: пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

 
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