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Новости Нижнего Тагила

Торжественное открытие главной ёлки Нижнего Тагила состоится 25 декабря в 17:00

20 декабря 2017, 15:30Добавить новость
Новый год,праздник,ёлка,елка,ель,открытие,театральная площадь,ледовый городок,Ленинский район
В этом году торжественное открытие главной ёлки Нижнего Тагила произойдёт раньше, чем в прошлом. 25 декабря в 17:00 часов тагильчане и гости города приглашаются на праздничное действо на Театральной площади, которое, как обычно, будет сопровождать это ожидаемое событие.

Напомним, установка новогодней ели началась в середине декабря, а ещё раньше на площади развернулось строительство ледяного городка. Особое внимание горожан привлекает к себе большая горка, которую в этом году установили в начале проспекта Строителей.

 

Для своих читателей портал TagilCity.ru подготовил рекомендации, как сделать предстоящий праздник ярким и запоминающимся. В специальном новогоднем материале вы узнаете специфику встречи года Жёлтой собаки, получите советы о подарках, выборе подходящей одежды, новогоднем меню и местах досуга.

Читать особый новогодний раздел

 

Новый год,праздник,ёлка,елка,ель,открытие,театральная площадь,ледовый городок,Ленинский район
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