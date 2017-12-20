Торжественное открытие главной ёлки Нижнего Тагила состоится 25 декабря в 17:00

Напомним, установка новогодней ели началась в середине декабря, а ещё раньше на площади развернулось строительство ледяного городка. Особое внимание горожан привлекает к себе большая горка, которую в этом году установили в начале проспекта Строителей.

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