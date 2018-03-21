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Новости Нижнего Тагила

1700 цветов будут высажены на клумбах Нижнего Тагила до 15 июня

21 марта 2018, 16:55Добавить новость
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1 700 цветов будут высажены до 15 июня на 18 придорожных территориях, а также в 21 парке и сквере и 12 цветниках Нижнего Тагила.

Аукцион на посадку цветов объявила служба заказчика городского хозяйства. Подрядчик должен будет обеспечить посадку 1 700 однолетних растений, также он должен будет обеспечить необходимый уход за рассадой. 

Петунии, бархатцы, бегонии, кохии и многие другие цветы украсят 18 территорий у дорог города, в 21 парке и сквере, а также в 12 цветниках.

Цветы должны быть посажены до 15 июня, сообщает «Тагил-ТВ».

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