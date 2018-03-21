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Новости Нижнего Тагила

Семинар по соблюдению ПДД прошел для родителей дошколят в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 марта 2018, 15:35Добавить новость
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С 19 марта по 8 апреля 2018 года в городе Нижнем Тагиле и ГГО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

19 марта на базе одного из детсадов Нижнего Тагила в рамках проводимых мероприятий прошел семинар-практикум «На каком языке говорить с родителями, когда говоришь о безопасности дорожного движения?», участниками которого стали родители дошкольников.

В процессе практических занятий участникам было предложено составить проекты безопасных маршрутов из садика домой. Все присутствующие побывали на студии звукозаписи, где смогли записать аудио-обращения к пешеходам и водителям по соблюдению ПДД.

Участники семинара научились организовывать работу родительских патрулей, которые выходят на дежурства к детским садам и следят за тем, чтобы водители-родители соблюдали правила перевозки детей, а пешеходы-родители переходили проезжую часть в установленных местах, сообщает пресс-служба Отдела ГИБДД.

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 Фото: Пропаганда Отдел ГИБДД

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