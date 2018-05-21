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Новости Нижнего Тагила

Более тысячи школьников приняли участие в крестном ходе в центре Екатеринбурга

21 мая 2018, 09:05Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,Свердловская область,школьники,Николай II,день рождения,Крестный ход
В столице Урала 20 мая прошёл крестный ход в честь 150-летия со дня рождения Николая II. В шествии приняли участие в основном дети.

Мероприятие началось сразу же после Божественной литургии в храме. В шествии были задействованы более тысячи воспитанников школ Екатеринбурга: воскресных школ, средних общеобразовательных заведений, Свято-Симеоновской гимназии, а также кадеты, студенты, педагоги и родители юных екатеринбуржцев.

Крестный ход прошёл от храма «Большой Златоуст» до часовни на площади Труда.

В руках у участников шествия были плакаты с изображением императора и ликов святой Царской семьи. Во главе колонны шли руководитель отдела религиозного образования Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин, духовник православной гимназии Сергий Никитин и клирики епархии.

Также после крестного хода состоялся молебен в честь окончания учебного года, передает издание «Областная газета».

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