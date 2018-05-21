Более тысячи школьников приняли участие в крестном ходе в центре Екатеринбурга

Мероприятие началось сразу же после Божественной литургии в храме. В шествии были задействованы более тысячи воспитанников школ Екатеринбурга: воскресных школ, средних общеобразовательных заведений, Свято-Симеоновской гимназии, а также кадеты, студенты, педагоги и родители юных екатеринбуржцев.
Крестный ход прошёл от храма «Большой Златоуст» до часовни на площади Труда.
В руках у участников шествия были плакаты с изображением императора и ликов святой Царской семьи. Во главе колонны шли руководитель отдела религиозного образования Екатеринбургской епархии иерей Андрей Щукин, духовник православной гимназии Сергий Никитин и клирики епархии.
Также после крестного хода состоялся молебен в честь окончания учебного года, передает издание «Областная газета».
Более тысячи школьников приняли участие в крестном ходе в центре Екатеринбурга21 мая 2018, 09:05Добавить новость
Мероприятие началось сразу же после Божественной литургии в храме. В шествии были задействованы более тысячи воспитанников школ Екатеринбурга: воскресных школ, средних общеобразовательных заведений, Свято-Симеоновской гимназии, а также кадеты, студенты, педагоги и родители юных екатеринбуржцев.
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