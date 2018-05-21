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Новости Нижнего Тагила

Мавзолей Ленина на Красной площади был закрыт для посещений из-за пионеров (ФОТО)

21 мая 2018, 06:05Добавить новость
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Три тысячи школьников Московской области присоединились к движению пионеров. Для организации торжественного мероприятия власти Москвы закрыли мавзолей для посещений.

20 мая школьники Москвы и Московской  области решили связать свою жизнь с КПРФ и пионерским движением.

Три тысячи ребят в торжественной обстановке получили первые пионерские галстуки, повязал которые лидер партии коммунистов Геннадий Зюганов.


Мероприятие было приурочено к 96-й годовщине создания пионерской организации, сообщают «Новые Известия». Ради такого случая власти города на время ограничили посещение мавзолея Ленина на Красной площади.


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Фото: «Новые Известия»
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