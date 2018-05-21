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Новости Нижнего Тагила

Сотни лекций, выставок и мастер-классов прошли в Нижнем Тагиле в «Ночь музеев» (ФОТО)

21 мая 2018, 10:00Добавить новость
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19 мая в музеях Нижнего Тагила прошла акция «Ночь музеев». Тагильчане в течение познавательного вечера прослушали сотни лекций, прошли множество экскурсий, пешеходных маршрутов, побывали на концертах, творческих встречах, играх и мастер-классах.

В музее ИЗО горожане выбирали на свой вкус исторические лекции, выставки арт-объектов и фотографий. В одном из залов посетители даже обнимались с экспонатами, с улыбкой вспоминая фразу «Руками не трогать!». Также в музее прошёл традиционный аукцион по японским предметам искусства.

В музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоялся праздник «Музей в перспективе. Шедевры из запасников».

 

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В этот год для посетителей придумали множество экспериментов, дискуссий. Оптимисты поучаствовали в акции «Капсула времени» и написали себе послание в 2068 год. Тагильчане пели, танцевали, рисовали, читали стихи. Многие пришли целыми семьями, передаёт «Тагильский рабочий».

 

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Фото: «Тагильский рабочий»
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