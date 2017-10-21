Ураган придет в Нижний Тагил 21 октября: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают тагильчан о том, что 21 октября в городе ожидается сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение.

Из-за урагана возможно разрушение слабоукрепленных конструкций, падение деревьев, повреждение стекол в зданиях. Могут оборваться линии связи и электропровода, не исключаются перебои в работе автотранспорта.





В МЧС предупреждают о необходимости соблюдать все меры безопасности при нахождении на улицах, при возможности ограничить пребывание вне помещений. При усилении ветра не прятаться под неукрепленными крышами, рекламными щитами, деревьями во избежание несчастных случаев.





Возможны перепады напряжения в электросети. Спасатели рекомендуют тагильчанам перед уходом из дома выключить все бытовые приборы во избежание пожара.





«Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Нижнего Тагила» просит тагильчан при возникновении аварий или ЧС позвонить по телефонам: 8(3435)25-78-83, 8(3435)25-78-92 или 112.