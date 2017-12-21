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Новости Нижнего Тагила

Генеральная репетиция сказки «Кошкин дом» прошла в Нижнетагильском драмтеатре (ВИДЕО)

21 декабря 2017, 06:05Добавить новость
дети,Нижний Тагил,Новый год,отдых,Свердловская область,драмтеатр,сказка,кошкин дом
Новогодняя сказка «Кошкин дом» в исполнении актёров Нижнетагильского драмтеатра осовременилась и превратилась в мюзикл. В преддверии Нового года прошла генеральная репетиция сказки.

20 декабря в Драматическом театре Нижнего Тагила состоялся генеральный прогон новогодней сказки «Кошкин дом». Режиссёр постановки Игорь Булыгин решил по новому подойти к реализации сказки на сцене.

Как передаёт «Тагил-ТВ», изменения коснулись как формы, так и содержания постановки. Во-первых, детская сказка превратилась в мюзикл. Во-вторых, героев осовременили. Это позволило придать произведению, написанному 90 лет назад, новый поучительный смысл для подрастающего поколения.


Видео: Тагил-ТВ
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