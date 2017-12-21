Генеральная репетиция сказки «Кошкин дом» прошла в Нижнетагильском драмтеатре (ВИДЕО)

20 декабря в Драматическом театре Нижнего Тагила состоялся генеральный прогон новогодней сказки «Кошкин дом». Режиссёр постановки Игорь Булыгин решил по новому подойти к реализации сказки на сцене.



Как передаёт «Тагил-ТВ», изменения коснулись как формы, так и содержания постановки. Во-первых, детская сказка превратилась в мюзикл. Во-вторых, героев осовременили. Это позволило придать произведению, написанному 90 лет назад, новый поучительный смысл для подрастающего поколения.





Видео: Тагил-ТВ