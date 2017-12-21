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Новости Нижнего Тагила

Оргкомитет по празднованию 300-летия Нижнего Тагила был утверждён Правительством РФ

21 декабря 2017, 06:35Добавить новость
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Состав участников оргкомитета по празднованию 300-летия Нижнего Тагила утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

20 декабря стал известен состав организационного комитета по празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Перечень участников опубликован на сайте Правительства Российской Федерации, сообщает «Тагил-ТВ».

В списке значится 21 человек. Это губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый замглавы региона Алексей Орлов, председатель заксобрания области Людмила Бабушкина, глава департамента культуры Министерства обороны России Владимир Буздыган и глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Напомним, указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила подписал Владимир Путин во время рабочего визита в Екатеринбург.

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