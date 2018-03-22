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Новости Нижнего Тагила

Бабушка - «сказочница» из Екатеринбурга выступила на шоу у Андрея Малахова (ВИДЕО)

22 марта 2018, 16:40Добавить новость
деньги,Екатеринбург,пенсионеры,Андрей Малахов,Россия-1,бабушка,сказки,Вера Сибирева

Продававшую на улице сказки собственного сочинения екатеринбурженку Веру Сибиреву пригласили в программу к Андрею Малахову на телеканал «Россия-1». На съемках женщина поделилась своими планами — издать красочную книгу сказок для детей.

Свою популярность пожилая «сказочница» получила после того, как ее заметили местные СМИ — женщина продавала сказки собственного сочинения возле одного из продуктовых магазинов Екатеринбурга. Выяснилось, что все книги она напечатала еще в 1996 году, потратив на это личные сбережения.

Я ведь не участник войны, я труженик тыла, поэтому я не такой богатый человек. Сейчас у меня денег нет на издание книги. На хорошей бумаге с рисунками, в твердом переплете, -- поделилась Сибирева.


На съемках программы Вера Сибирева рассказала o своем желании издать красочную книгу сказок, и с помощью активных зрителей и участников программы на эти цели за несколько часов были собраны более 500 тысяч рублей. Также для сказок Веры Сибиревой специалисты пообещали сделать собственный сайт.  

На видео история Веры Сибиревой начинается с 42-й минуты.


Видео «Россия-1»
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