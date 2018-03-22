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Новости Нижнего Тагила

Дети с ОВЗ из Нижнего Тагила получили поздравления с «Днём именинника» (ФОТО)

22 марта 2018, 06:35Добавить новость
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Волонтёры Нижнего Тагила каждый год 16 марта поздравляют детей с ограниченными возможностями здоровья с «Днём именинника». Праздник, прошедший в 2018 году, собрал более 20 детей разного возраста.

По сложившейся традиции каждое 16 марта волонтёры нижнетагильской организации «Преображение» поздравляют детей с «Днём именинника».

В этом году в гости к ребятам пришёл почтальон Печкин, который организовал спектакль. Мультяшный герой играл в подвижные игры, проводил конкурсы и поощрял участников призами.


После спектакля состоялось чаепитие со сладостями, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив. В конце волонтёры пожелали детям и дальше оставаться такими же жизнерадостными.


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Фото: Пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив
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