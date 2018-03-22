Дети с ОВЗ из Нижнего Тагила получили поздравления с «Днём именинника» (ФОТО)

По сложившейся традиции каждое 16 марта волонтёры нижнетагильской организации «Преображение» поздравляют детей с «Днём именинника».



В этом году в гости к ребятам пришёл почтальон Печкин, который организовал спектакль. Мультяшный герой играл в подвижные игры, проводил конкурсы и поощрял участников призами.



После спектакля состоялось чаепитие со сладостями, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив. В конце волонтёры пожелали детям и дальше оставаться такими же жизнерадостными.

Фото: Пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив