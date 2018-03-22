«Мисс Екатеринбург» будет представлять Урал на конкурсе «Мисс Россия» в Москве

«Мисс Екатеринбург - 2017» Анастасия Каунова из Екатеринбурга будет выступать на конкурсе «Мисс Россия» в Москве.

Анастасия в 2017 году выиграла конкурс красоты и носит титул «Мисс Екатеринбург».



В соцсети Анастасия сообщила о том, что очень гордится, что будет представлять родной город на конкурсе в Москве, куда она уже уехала, чтобы начать подготовку.



В финальном дефиле примут участие 58 девушек, 10 из которых пройдут в финальный кастинг конкурса.



Напомним, что победительницей конкурса красоты в прошлом году стала Полина Попова из Екатеринбурга, сообщает АЯН «Моменты».