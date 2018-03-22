«Окуджавские дни» пройдут в Нижнем Тагиле в апреле и первой половине мая

Фестиваль, посвященный творчеству Булата Окуджавы, пройдет в Нижнем Тагиле в апреле и первой половине мая. «Окуджавские дни» составят целый комплекс городских мероприятий.

Первый тур фестиваля «Окуджавские дни» уже начался в преддверии 3-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», продлится тур до 30 марта. Жюри отбирает присланные аудиоматериалы участников, лучшие из которых перейдут во второй тур, он начнется 12-13 мая 2018 года. Победители конкурса будут участвовать в гала-концерте фестиваля.





Кроме того, в доме Окуджавы открылась экспозиция. Постановка «Прорабы духа» представлена «Театром за столом» Центральной библиотеки, a песни и стихи барда звучат в библиотеках, музыкальных и общеобразовательных школах. Также библиотеки проведут книжные выставки, литературные вечера, тематические встречи и музыкальные гостиные.





Олег Погудин, народный артист России, приедет на фестиваль в качестве почетного гостя, сообщает Администрация города Нижний Тагил.