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Новости Нижнего Тагила

«Окуджавские дни» пройдут в Нижнем Тагиле в апреле и первой половине мая

22 марта 2018, 18:40Добавить новость
Нижний Тагил,Булат Окуджава,Окуджавские дни,Центральная городская библиотека,Возьмемся за руки,театр за столом,Прорабы духа,Олег Погудин

Фестиваль, посвященный творчеству Булата Окуджавы, пройдет в Нижнем Тагиле в апреле и первой половине мая. «Окуджавские дни» составят целый комплекс городских мероприятий.

Первый тур фестиваля «Окуджавские дни» уже начался в преддверии 3-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…», продлится тур до 30 марта. Жюри отбирает присланные аудиоматериалы участников, лучшие из которых перейдут во второй тур, он начнется 12-13 мая 2018 года. Победители конкурса будут участвовать в гала-концерте фестиваля.

Кроме того, в доме Окуджавы открылась экспозиция. Постановка «Прорабы духа» представлена «Театром за столом» Центральной библиотеки, a песни и стихи барда звучат в библиотеках, музыкальных и общеобразовательных школах. Также библиотеки проведут книжные выставки, литературные вечера, тематические встречи и музыкальные гостиные.

Олег Погудин, народный артист России, приедет на фестиваль в качестве почетного гостя, сообщает Администрация города Нижний Тагил.

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