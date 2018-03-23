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Новости Нижнего Тагила

Второй этап всероссийского конкурса «Учитель года» начался в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

23 марта 2018Добавить новость
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В Нижнем Тагиле проводится 2 этап всероссийского конкурса «Учитель года России». В нем определятся 3 лучших педагога, которые представят город на региональном этапе.

22 марта в Нижнем Тагиле начался второй этап городского конкурса, который является частью Всероссийского конкурса «Учитель года России». Его участниками станут финалисты заочного этапа – 5 тагильских педагогов.

Учителя проведут открытые уроки по своей специализации, участников будут проверять не по привычному месту работы и с незнакомыми учениками. Оценивать мастерство и опыт педагогов будет экспертная комиссия.

После анализа всех открытых уроков комиссия выберет трех учителей, которые представят город на областном этапе соревнований, сообщает телекомпания «Тагил-ТВ».

 

Видео: телекомпания «Тагил-ТВ»
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