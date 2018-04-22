Нижний Тагил присоединился к акции в поддержку свободного интернета (ФОТО)

Акция прошла в 21:00 по местному времени в разных районах города.



Многие тагильчане посчитали, что таким образом горожане только намусорят в своих дворах. Сам Павел Дуров призвал провести субботники под своими окнами.



Дуров в своём Telegram-канале официально сообщил следующее:





Акцию поддержали жители Дзержинского района:







Также к акции присоединился центр города: