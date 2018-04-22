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Новости Нижнего Тагила

Нижний Тагил присоединился к акции в поддержку свободного интернета (ФОТО)

22 апреля 2018, 21:55Добавить новость
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Создатель Telegram Павел Дуров призвал россиян принять участие в акции в поддержку свободного интернета. Нижний Тагил присоединился к мероприятию и запустил бумажные самолётики.

Акция прошла в 21:00 по местному времени в разных районах города.

Многие тагильчане посчитали, что таким образом горожане только намусорят в своих дворах. Сам Павел Дуров призвал провести субботники под своими окнами.

Дуров в своём Telegram-канале официально сообщил следующее:

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Акцию поддержали жители Дзержинского района:

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Также к акции присоединился центр города:

 

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