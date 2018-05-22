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Новости Нижнего Тагила

Тагильские школьники побывали на премьере спектакля «В стране дорожных знаков» (ФОТО)

22 мая 2018, 12:50Добавить новость
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На минувшей неделе, 18 мая, учащиеся школы №81 посетили премьерный показ спектакля «В стране дорожных знаков», подготовленного Театром кукол и Госавтоинспекцией.

Спектакль создавался с 2017 года, к работе над ним был приглашен режиссер из Санкт-Петербурга. Это поучительная, но в то же время интересная история для детей, рассказывающая о необходимости соблюдать ПДД.

Перед спектаклем состоялась получасовая интермедия: сотрудники ГИБДД, ростовые куклы и сказочные персонажи развлекали ребят перед зданием Театра кукол. Для школьников прошла викторина, победители которой получили расписание на новый учебный год с напоминанием ПДД.

Спектакль получился интерактивным: ребята помогают инспектору. 40 минут действа проходят незаметно, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Организаторы уверены, что из такого насыщенного спектакля ребята получат много необходимых для безопасного поведения знаний.

 

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Фото: отделение пропаганды ГИБДД
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