Тагильские школьники побывали на премьере спектакля «В стране дорожных знаков» (ФОТО)

Спектакль создавался с 2017 года, к работе над ним был приглашен режиссер из Санкт-Петербурга. Это поучительная, но в то же время интересная история для детей, рассказывающая о необходимости соблюдать ПДД.



Перед спектаклем состоялась получасовая интермедия: сотрудники ГИБДД, ростовые куклы и сказочные персонажи развлекали ребят перед зданием Театра кукол. Для школьников прошла викторина, победители которой получили расписание на новый учебный год с напоминанием ПДД.



Спектакль получился интерактивным: ребята помогают инспектору. 40 минут действа проходят незаметно, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.



Организаторы уверены, что из такого насыщенного спектакля ребята получат много необходимых для безопасного поведения знаний.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД