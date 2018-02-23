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Новости Нижнего Тагила

Стоимость отдыха в отелях и санаториях Крыма в 2018 году может уменьшиться

23 февраля 2018, 18:00Добавить новость
Россия,туризм,Крым,отдых,стоимость,цена,Вадим Волченко

Сохранить прежнюю стоимость отдыха позволит грамотное формирование схемы поставок сельскохозяйственной продукции в гостиницы и санатории.

Системное предложение o поставках товаров напрямую к местам отдыха туристов уже подготовлено сельскохозяйственным комплексом. Такие изменения соединят напрямую производителей и потребителей продукции, что приведет к удешевлению стоимости отдыха в Крыму.

В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100 процентов, а вот снижение - возможно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас, -- сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

 

Открытие моста через Керченский пролив, запланированное на конец года, также позволит уменьшить стоимость отдыха, но уже в 2019 году, пишет «Российская газета».

 

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