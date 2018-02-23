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Новости Нижнего Тагила

Всероссийский конкурс на лучшее имя для изумруда в 1,5 кг будет объявлен в Асбесте

23 февраля 2018, 16:00Добавить новость
конкурс,Россия,изумруд,камень,название,находка,Асбест,шахта
Вариантов названия для изумруда, который нашли на шахте вблизи Асбеста в январе 2018 года, предложено множество. Поэтому на предприятии планируют объявить конкурс на лучшее имя для камня.

Вокруг найденного в Асбесте изумруда весом в 1,5 кг все еще не утихают обсуждения. На предприятии получили множество писем из городов России с различными версиями имен для камня.

В их числе – «Кузнечик», «Родина», «Экспо-2025» в честь всероссийской выставки и даже «Хворостовский» в честь певца Дмитрия Хворостовского.

Выбрать один вариант названия на шахте так и не смогли, и теперь на предприятии планируют объявить общероссийский конкурс. Он определит лучшее имя для изумруда-гиганта, а победитель получит ювелирное украшение с камнем, добытым на шахте, пишет E1.ru.

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