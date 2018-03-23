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Новости Нижнего Тагила

Спектакль «В стране дорожных знаков»готовится в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)

23 марта 2018, 16:45Добавить новость
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Премьера спектакля «В стране дорожных знаков» в Нижнетагильском театре кукол состоится в мае.

Режиссер Никита Шмитько придумал сказочный квест, героями которого стали красный и зелёный сигналы светофора. Два сигнала поспорили, кто на дороге самый главный, и ушли со своего поста. В процессе поиска ответа на свой вопрос сигналы светофора узнают много нового о ПДД.

Не оставит равнодушными маленьких зрителей и оформление спектакля: декорации-трансформеры, необычная система подсветки и интерактивный занавес, оживающие дорожные знаки, а также множество транспорта – от мотоцикла до воздушного шара, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.


Нижний Тагил,театр кукол,в стране дорожных знаков,премьера,спектакль,куклы,детиНижний Тагил,театр кукол,в стране дорожных знаков,премьера,спектакль,куклы,дети

Фото: Нижнетагильский театр кукол

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