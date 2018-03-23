Спектакль «В стране дорожных знаков»готовится в Нижнетагильском театре кукол (ФОТО)

Режиссер Никита Шмитько придумал сказочный квест, героями которого стали красный и зелёный сигналы светофора. Два сигнала поспорили, кто на дороге самый главный, и ушли со своего поста. В процессе поиска ответа на свой вопрос сигналы светофора узнают много нового о ПДД.





Не оставит равнодушными маленьких зрителей и оформление спектакля: декорации-трансформеры, необычная система подсветки и интерактивный занавес, оживающие дорожные знаки, а также множество транспорта – от мотоцикла до воздушного шара, сообщает пресс-служба Нижнетагильского театра кукол.







Фото: Нижнетагильский театр кукол