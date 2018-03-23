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Новости Нижнего Тагила

ВКонтакте принимает заявки на музыкальный конкурс молодых исполнителей

23 марта 2018, 08:30Добавить новость
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ВКонтакте совместно с радиостанцией «Рекорд» организовали конкурс молодых исполнителей. Победитель получит возможность выступить на одной сцене с популярными российскими исполнителями. Событие состоится 28 и 29 июля в Санкт-Петербурге.

Для участия любому желающему нужно как можно быстрее заполнить заявку в группе VK Fest. 15 мая организаторы подведут предварительные итоги и сформируют шорт-лист 10 финалистов. Дальнейшая судьба исполнителей решится по результатам открытого голосования.

В этом году помимо трёх привычных сцен – альтернативной, популярной и электронной – будет работать четвертая «зелёная сцена» с академической музыкой и джазом.

Зрителями станут не только обычные зрители события, но и пользователи «ВКонтакте». Специально для них будет организована прямая трансляция фестиваля.

ВКонтакте поддерживает начинающих артистов и развивает экосистему для пользователей, создающих творческий контент. Рады поддерживать творческих людей всеми доступными нам способами и надеемся, что конкурс станет прорывом в карьере нового исполнителя, -- сказал Константин Сидорков, директор по работе с партнёрами ВКонтакте.

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