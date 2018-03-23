ВКонтакте принимает заявки на музыкальный конкурс молодых исполнителей

Для участия любому желающему нужно как можно быстрее заполнить заявку в группе VK Fest. 15 мая организаторы подведут предварительные итоги и сформируют шорт-лист 10 финалистов. Дальнейшая судьба исполнителей решится по результатам открытого голосования.



В этом году помимо трёх привычных сцен – альтернативной, популярной и электронной – будет работать четвертая «зелёная сцена» с академической музыкой и джазом.



Зрителями станут не только обычные зрители события, но и пользователи «ВКонтакте». Специально для них будет организована прямая трансляция фестиваля.





ВКонтакте поддерживает начинающих артистов и развивает экосистему для пользователей, создающих творческий контент. Рады поддерживать творческих людей всеми доступными нам способами и надеемся, что конкурс станет прорывом в карьере нового исполнителя, -- сказал Константин Сидорков, директор по работе с партнёрами ВКонтакте.