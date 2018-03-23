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Новости Нижнего Тагила

Встречи с писателями проводятся в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

23 марта 2018, 21:20Добавить новость
Нижний Тагил,библиотека,встреча с писателем,Прилепина,неделя детской книги,книги,чтение,писатели,Серая шейка,Голикова,Корпачев,ЦГБ
В Нижнем Тагиле 26 марта в 11.00 в библиотеке № 1 по ул. Карла Маркса, 11 состоится встреча с тагильской писательницей Анной Прилепиной.

Анна Прилепина – многодетная мама, пишет детские стихи и прозу, театральные сценарии и мюзиклы, песни для детей и взрослых, забавные и философские эссе.

Встречи с писателями - участниками городского литературного конкурса «Серая Шейка» - пройдут в Нижнем Тагиле в рамках «Недели детской книги».

Так, юные тагильчание уже побывали на встречах с писателями Анной Голиковой и Анатолием Корпачевым, сообщает пресс-служба ЦГБ.

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