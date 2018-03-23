Встречи с писателями проводятся в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле 26 марта в 11.00 в библиотеке № 1 по ул. Карла Маркса, 11 состоится встреча с тагильской писательницей Анной Прилепиной.
Анна Прилепина – многодетная мама, пишет детские стихи и прозу, театральные сценарии и мюзиклы, песни для детей и взрослых, забавные и философские эссе.
Встречи с писателями - участниками городского литературного конкурса «Серая Шейка» - пройдут в Нижнем Тагиле в рамках «Недели детской книги».
Так, юные тагильчание уже побывали на встречах с писателями Анной Голиковой и Анатолием Корпачевым, сообщает пресс-служба ЦГБ.