Квадрокоптер будет использован для мониторинга лесных пожаров в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 апреля в Нижнем Тагиле прошли противопожарные учения.

Для тушения природных пожаров в Нижнем Тагиле сгруппированы все необходимые для этого силы и средства.



Во время учений был проведен смотр готовности личного состава, техники, ранцевых огнетушителей, комплектов спецодежды, необходимых для работы в лесу.





Сотрудники противопожарной службы продемонстрировали квадрокоптер, который помогает в мониторинге пожарной обстановки.





Патрульно-маневренные группы показали навыки по тушению огня при помощи ранцевых огнетушителей и переносных систем пожаротушения ГИРС, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.



5 апреля в торговом центре на ГГМ прошли внеплановые учения пожарных и спасателей.