+8
Свердловская область
Нижний Тагил
+8
вечер: +8
ночь: +5
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.32 + 0.46
EUR 75.65 + 0.25
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Квадрокоптер будет использован для мониторинга лесных пожаров в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 апреля 2018, 14:50Добавить новость
Нижний Тагил,учения,пожарные,квадрокоптер,техника,лесной пожар,лес,пожар,личный состав
19 апреля в Нижнем Тагиле прошли противопожарные учения.

Для тушения природных пожаров в Нижнем Тагиле сгруппированы все необходимые для этого силы и средства.

Во время учений был проведен смотр готовности личного состава, техники, ранцевых огнетушителей, комплектов спецодежды, необходимых для работы в лесу.

Сотрудники противопожарной службы продемонстрировали квадрокоптер, который помогает в мониторинге пожарной обстановки.

Патрульно-маневренные группы показали навыки по тушению огня при помощи ранцевых огнетушителей и переносных систем пожаротушения ГИРС, сообщает официальный сайт Нижнего Тагила.

5 апреля в торговом центре на ГГМ прошли внеплановые учения пожарных и спасателей.

 

Нижний Тагил,учения,пожарные,квадрокоптер,техника,лесной пожар,лес,пожар,личный составНижний Тагил,учения,пожарные,квадрокоптер,техника,лесной пожар,лес,пожар,личный составНижний Тагил,учения,пожарные,квадрокоптер,техника,лесной пожар,лес,пожар,личный состав
Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Внеплановые учения пожарных и спасателей прошли в торговом центре на ГГМ (ФОТО)
5 апреля, 21:25
0 4
Магазин сгорел в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом
20 апреля, 13:35
0 1
Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле минувшей ночью
18 апреля, 11:05
1 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 55
Подписаться на новости