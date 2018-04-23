Меню первого обеда с «Титаника» было продано на аукционе за 140 тыс. долларов

Меню, проданное на торгах аукционного дома Henry Aldridge & Son в городе Девицес в графстве Уилтшир, было подано на стол техническому персоналу 2 апреля 1912 года. Ему не суждено было опуститься на океанское дно, так как перед самым отплытием его забрал и передал своей жене один из офицеров «Титаника».



Как сообщает «Российская газета», проданный экспонат является одним из самых редких существующих меню. Имя покупателя не раскрывается, известно лишь то, что он является коллекционером из Великобритании.



Помимо меню на торгах также был продан ключ от штурманской рубки и табличка погибшего стюарда. Первый лот ушёл с молотка за 110 тыс. долларов, другой – за 80 тыс. долларов.