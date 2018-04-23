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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане могут попробовать в действии сделанные по чертежам да Винчи приборы (ФОТО)

23 апреля 2018, 12:30Добавить новость
Нижний Тагил,выставка,Да винчи,музей,экспонаты,чертежи,аппараты,Живая механика
С 20 апреля в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника работает выставка «Живая механика да Винчи».

На выставке представлены экспонаты, которые были воссозданы по чертежам Леонардо да Винчи, найденным лишь в XIX веке.

Около 30-ти разных аппаратов и устройств изготовили мастера Санкт-Петербурга из дерева, хлопка и металла, которые использовались во времена да Винчи. Это танк XV века, механический барабан, воздушный винт и многое другое. Все экспонаты можно трогать и двигать. Выставка открыта для посещения взрослым и детям, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника.

Нижний Тагил,выставка,Да винчи,музей,экспонаты,чертежи,аппараты,Живая механикаНижний Тагил,выставка,Да винчи,музей,экспонаты,чертежи,аппараты,Живая механикаНижний Тагил,выставка,Да винчи,музей,экспонаты,чертежи,аппараты,Живая механика
Фото: Нижнетагильский музей-заповедник
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