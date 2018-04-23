Тагильчане могут попробовать в действии сделанные по чертежам да Винчи приборы (ФОТО)

С 20 апреля в выставочных залах Нижнетагильского музея-заповедника работает выставка «Живая механика да Винчи».

На выставке представлены экспонаты, которые были воссозданы по чертежам Леонардо да Винчи, найденным лишь в XIX веке.



Около 30-ти разных аппаратов и устройств изготовили мастера Санкт-Петербурга из дерева, хлопка и металла, которые использовались во времена да Винчи. Это танк XV века, механический барабан, воздушный винт и многое другое. Все экспонаты можно трогать и двигать. Выставка открыта для посещения взрослым и детям, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника.





Фото: Нижнетагильский музей-заповедник