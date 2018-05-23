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Новости Нижнего Тагила

Последние звонки для выпускников девятых и 11-х классов прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 мая 2018, 23:55Добавить новость
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23 мая для выпускников 11-х и девятых классов школ Нижнего Тагила прошли последние звонки. Уже 25 мая юные тагильчане будут сдавать первый ЕГЭ.

23 мая в Нижнем Тагиле прошли последние звонки для школьников. В 2018 году 1326 выпускников 11-х классов будут сдавать ЕГЭ. Аттестаты об окончании школы после сдачи ОГЭ должны получить 3609 выпускников девятых классов.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов поздравил учащихся школы №10 с праздником и пожелал им успешной сдачи экзаменов.

 Завершается очень значимый период, который определяет ваше будущее на многие годы вперед, -- обратился к выпускникам Игорь Юрлов.


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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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