Последние звонки для выпускников девятых и 11-х классов прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 мая для выпускников 11-х и девятых классов школ Нижнего Тагила прошли последние звонки. Уже 25 мая юные тагильчане будут сдавать первый ЕГЭ.

23 мая в Нижнем Тагиле прошли последние звонки для школьников. В 2018 году 1326 выпускников 11-х классов будут сдавать ЕГЭ. Аттестаты об окончании школы после сдачи ОГЭ должны получить 3609 выпускников девятых классов.



По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, начальник управления образования администрации города Игорь Юрлов поздравил учащихся школы №10 с праздником и пожелал им успешной сдачи экзаменов.





Завершается очень значимый период, который определяет ваше будущее на многие годы вперед, -- обратился к выпускникам Игорь Юрлов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила