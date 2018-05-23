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Новости Нижнего Тагила

Ветераны общества инвалидов Вагонки приняли поздравления с 9 Мая от тагильчан (ФОТО)

23 мая 2018, 08:00Добавить новость
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В обществе инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила 11 мая прошло чаепитие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В здании организации собрались ветераны и труженики тыла.

По традиции участники мероприятия возложили траурный венок и цветы к Вечному огню на площади Славы. Торжественная часть была открыта словом председателя общества инвалидов Вагонки Игоря Юрьевича Постоногова. Состоялась минута молчания, после которой руководитель вместе с ветеранами исполнил песню «День Победы».

К ветеранам на встречу приехал творческий коллектив «До-Ми-Солька». Они исполнили песни военных лет, а также современные композиции.

 

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Затем гостей угостили «фронтовой» кашей и «фронтовыми» 100 граммами. Баклаев Виктор Петрович и его супруга Галина Александровна прочли стихи о военных годах. На прощание гости получили подарки, рассказали в ДРО ООО «ВОИ».

 

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Фото: ДРО ООО «ВОИ»
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