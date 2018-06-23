Создатели лучших цветочных клумб в Нижнем Тагиле смогут принять участие в конкурсе

Конкурс проводится администрацией Нижнего Тагила для улучшения внешнего облика города.
Подать заявки для участия могут юридические и физические лица. С 24 по 31 июля будет работать городская конкурсная комиссия, которая определит победителей.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, до 19 июля необходимо подать заявку и приложить к ней два фото клумбы размером 10х15 см. Прием заявок ведется по адресу пр. Мира, 53, кабинет 209.
При оценке клумбы будут учитываться следующие критерии: соответствие названию, общий размер 10 кв. м, чистота вокруг клумбы, оригинальность оформления, доступность клумбы для свободного посещения, цветовое решение и использование новых методов в оформлении.
Победителями станут 20 юрлиц и 10 физлиц, сообщает администрация Нижнего Тагила.