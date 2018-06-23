Создатели лучших цветочных клумб в Нижнем Тагиле смогут принять участие в конкурсе

С 1 по 19 июля в Нижнем Тагиле пройдет конкурс «Цветочная мозайка». Среди тагильчан будут выбраны победители, которые оформят красивые цветочные клумбы.

Конкурс проводится администрацией Нижнего Тагила для улучшения внешнего облика города.





Подать заявки для участия могут юридические и физические лица. С 24 по 31 июля будет работать городская конкурсная комиссия, которая определит победителей.





Для того, чтобы принять участие в конкурсе, до 19 июля необходимо подать заявку и приложить к ней два фото клумбы размером 10х15 см. Прием заявок ведется по адресу пр. Мира, 53, кабинет 209.

При оценке клумбы будут учитываться следующие критерии: соответствие названию, общий размер 10 кв. м, чистота вокруг клумбы, оригинальность оформления, доступность клумбы для свободного посещения, цветовое решение и использование новых методов в оформлении.





Победителями станут 20 юрлиц и 10 физлиц, сообщает администрация Нижнего Тагила.