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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы (ВИДЕО)

23 июня 2018, 19:25Добавить новость
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Сегодня, 23 июня, Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы.

В своем видеообращении к выпускникам Путин сказал, что для них наступило время вступить в новую жизнь, ставить перед собой значимые, взрослые цели, решать их самостоятельно.

 Вы к этому готовы. Школа дала вам надежный багаж для будущего. Вызовы всегда вдохновляют и помогают добиться головокружительных побед, -- сказал глава государства.


Президент подчеркнул, что нынешние выпускники способны преобразить Россию. Они умные, ответственные и заинтересованные. По его словам, молодые люди быстро осваивают новые технологии, но не стоит забывать об уважении к старшему поколению: учителям, родителям и наставникам.

 

Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, -- сказал Владимир Путин.



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