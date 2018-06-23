Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы (ВИДЕО)

Сегодня, 23 июня, Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы.

В своем видеообращении к выпускникам Путин сказал, что для них наступило время вступить в новую жизнь, ставить перед собой значимые, взрослые цели, решать их самостоятельно.





Вы к этому готовы. Школа дала вам надежный багаж для будущего. Вызовы всегда вдохновляют и помогают добиться головокружительных побед, -- сказал глава государства.



Президент подчеркнул, что нынешние выпускники способны преобразить Россию. Они умные, ответственные и заинтересованные. По его словам, молодые люди быстро осваивают новые технологии, но не стоит забывать об уважении к старшему поколению: учителям, родителям и наставникам.