Два солнца на небе сфотографировала жительница Нижнего Тагила

Сейчас была радуга и по-моему это называется гало, когда на небе зимой видно 2 солнца, очень редкое явление, -- прокомментировала тагильчанка фотографии, присланные ею в редакцию TagilCity.ru.

Гало выглядит как светящееся кольцо вокруг ярких объектов света. В данном же случае на фотографиях запечатлён частный случай гало — паргелий. Народное название — «ложное солнце».

Около двух лет назад, 1 января 2016 года, тагильчане могли наблюдать практически полноценное гало. Тогда этот атмосферный эффект проявил себя во всей красе на закате дня.