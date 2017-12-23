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Новости Нижнего Тагила

Два солнца на небе сфотографировала жительница Нижнего Тагила

23 декабря 2017, 17:45Добавить новость
Нижний Тагил,гало,фотография,небо,солнце,природное явление,эффект
Суббота 23 декабря подарила жителям Нижнего Тагила редкое оптическое явление, известное как «ложное солнце» или паргелий. Это явление возникает из-за преломления света в ледяных кристаллах в облаках.

Сейчас была радуга и по-моему это называется гало, когда на небе зимой видно 2 солнца, очень редкое явление, -- прокомментировала тагильчанка фотографии, присланные ею в редакцию TagilCity.ru.

 

Гало выглядит как светящееся кольцо вокруг ярких объектов света. В данном же случае на фотографиях запечатлён частный случай гало — паргелий. Народное название — «ложное солнце».

 

Нижний Тагил,гало,фотография,небо,солнце,природное явление,эффект

 

Нижний Тагил,гало,фотография,небо,солнце,природное явление,эффект

 

Около двух лет назад, 1 января 2016 года, тагильчане могли наблюдать практически полноценное гало. Тогда этот атмосферный эффект проявил себя во всей красе на закате дня.

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