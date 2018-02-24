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Новости Нижнего Тагила

Немногословная екатеринбурженка была выгнана из «Дома-2» после 20 минут пребывания

24 февраля 2018, 10:30Добавить новость
город,Екатеринбург,дом 2,проект,телевидение,участники,Москва
Жительница Екатеринбурга Ольга Кондратьева решила стать участницей реалити-шоу «Дом-2», однако девушку выгнали с телепроекта после 20 минут пребывания там.

Екатеринбурженка смогла пройти кастинг проекта, но задержаться на телестройке ей не удалось. Причиной стала немногословность девушки. После просьбы ведущих рассказать о себе Ольга Кондратьева смогла вымолвить лишь несколько слов.

 

После этого началось голосование. Большинством голосов участники решили не оставлять на проекте жительницу уральской столицы и предпочли ей более разговорчивых претендентов.

 

Девушка провела на проекте не более 20 минут. Участники телестройки назвали это рекордом по краткости пребывания на «Доме-2», пишет Ura.ru

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