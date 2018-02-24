Немногословная екатеринбурженка была выгнана из «Дома-2» после 20 минут пребывания

Екатеринбурженка смогла пройти кастинг проекта, но задержаться на телестройке ей не удалось. Причиной стала немногословность девушки. После просьбы ведущих рассказать о себе Ольга Кондратьева смогла вымолвить лишь несколько слов.

После этого началось голосование. Большинством голосов участники решили не оставлять на проекте жительницу уральской столицы и предпочли ей более разговорчивых претендентов.

Девушка провела на проекте не более 20 минут. Участники телестройки назвали это рекордом по краткости пребывания на «Доме-2», пишет Ura.ru.