«Взволнованный» Майк Тайсон записал видеообращение для жителей Екатеринбурга (ВИДЕО)

Боксер Майк Тайсон снял видеоролик, где рассказал о своем скором визите в Екатеринбург и отметил, что очень взволнован перед встречей с уральцами.

В выходные Майк Тайсон приедет в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими фанатами. В столице Урала и Челябинске он будет 24 и 25 февраля. Звезда мирового бокса снял видеоролик, где обратился к жителям Екатеринбурга. Он сказал, что ждет встречи с фанатами и очень волнуется перед ней.





Помимо Майка Тайсона в столицу Урала приедут боец ММА Федор Емельяненко и боксер Константин Цзю. Они станут гостями турнира по боям в клетке. Также боксеры организуют для всех желающих открытую тренировку, пишет Ura.ru.



