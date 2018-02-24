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Новости Нижнего Тагила

«Взволнованный» Майк Тайсон записал видеообращение для жителей Екатеринбурга (ВИДЕО)

24 февраля 2018, 11:30Добавить новость
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Боксер Майк Тайсон снял видеоролик, где рассказал о своем скором визите в Екатеринбург и отметил, что очень взволнован перед встречей с уральцами.

В выходные Майк Тайсон приедет в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими фанатами. В столице Урала и Челябинске он будет 24 и 25 февраля. Звезда мирового бокса снял видеоролик, где обратился к жителям Екатеринбурга. Он сказал, что ждет встречи с фанатами и очень волнуется перед ней.

Помимо Майка Тайсона в столицу Урала приедут боец ММА Федор Емельяненко и боксер Константин Цзю. Они станут гостями турнира по боям в клетке. Также боксеры организуют для всех желающих открытую тренировку, пишет Ura.ru.

Видео: Ura.ru
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