Недостроенная телебашня высотой 220 метров была взорвана в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбурге 24 марта взорвали самое высокое городское сооружение - недостроенную телебашню высотой почти 220 метров. Оставшуюся часть обещали демонтировать без второго взрыва.

24 марта в уральской столице взорвали заброшенную телебашню, строительство которой было заморожено еще в последний год существования СССР. Демонтаж был назначен на 9 часов утра.





Перед сносом телебашни в Екатеринбурге закрыли несколько станций метро, люди из близлежащих домов были эвакуированы. Полицейскими оцеплено несколько улиц. Чтобы избежать разлета осколков, вокруг башни была смонтирована сетка.





В 70 метрах от основания на объект установили взрывчатое вещество. Сообщается, что башня упала ровно по траектории на подготовленную земляную подушку. После ее падения на месте долго сохранялось большое пылевое облако.





Оставшуюся часть телебашни пообещали демонтировать без взрыва. Напомним, после сообщения о планируемом сносе башни активизировались как ее защитники, так и сторонники демонтажа. Так, днем ранее активисты забрались на башню и установили там российский флаг. А в феврале 2018 года в Сети появился ролик от сторонников сноса, напоминающий о погибших после падения с нее свердловчанах.





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