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Новости Нижнего Тагила

Сильнейшие лыжники среди сотрудников полиции определились в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 марта 2018, 12:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле стартовала ежегодная спартакиада Нижнетагильской городской организации «Динамо».  В соревнованиях приняли участие сотрудники правоохранительных органов города.

Ежегодная спартакиада состоит из девяти видов спорта. 22 марта прошли соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие сотрудники полиции, ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области и второй отряд Федеральной противопожарной службы. Результаты подводили в командном зачёте, среди команд из офицерского состава и в личном первенстве.

Отдельный батальон ППС полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» завоевал 1 место в командном первенстве. Второй и третье место поделили команда 2-го отряда Федеральной противопожарной службы и команда ОМОН Управления Росгвардии.

В личном зачёте среди мужчин победу одержал Сергей Курынов из противопожарной службы. Среди женщин «золото» завоевала Любовь Новгородцева. Среди команд старшего офицерского состава лучшими стали сотрудники 2-го отряда Федеральной противопожарной службы, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».


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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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