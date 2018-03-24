Сильнейшие лыжники среди сотрудников полиции определились в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Ежегодная спартакиада состоит из девяти видов спорта. 22 марта прошли соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие сотрудники полиции, ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области и второй отряд Федеральной противопожарной службы. Результаты подводили в командном зачёте, среди команд из офицерского состава и в личном первенстве.



Отдельный батальон ППС полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» завоевал 1 место в командном первенстве. Второй и третье место поделили команда 2-го отряда Федеральной противопожарной службы и команда ОМОН Управления Росгвардии.



В личном зачёте среди мужчин победу одержал Сергей Курынов из противопожарной службы. Среди женщин «золото» завоевала Любовь Новгородцева. Среди команд старшего офицерского состава лучшими стали сотрудники 2-го отряда Федеральной противопожарной службы, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»