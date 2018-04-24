Школьник из Нижнего Тагила участвует во всероссийской олимпиаде по математике

Школьник из Нижнего Тагила представит Свердловскую область на всероссийской олимпиаде по математике. В мероприятии принимают участие дети из 67 регионов России.

В Екатеринбурге проходит всероссийская олимпиада по математике. Среди участников от Свердловской области заявлены шесть человек из Екатеринбурга и один школьник из Нижнего Тагила. Всего в мероприятии участвуют 400 вундеркиндов из 67 регионов страны.





В конкурсе необходимо решить несколько теорем по алгебре и геометрии. Задания для юных математиков выбраны повышенной сложности. Организаторы ожидают от школьников интересные и нестандартные решения. На четыре конкурсных задания отведено пять часов.





Оценивать работы будут преподаватели ведущих вузов. Количество победителей не ограничено, главная цель – набрать наибольшее количество баллов. Олимпиада продлится два дня. В качестве награды победители смогут вне конкурса поступить в вузы, где математика заявлена профильным предметом, сообщает ОТВ.