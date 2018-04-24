Тагильчане смогут увидеть фильмы в 3D в к/т «Красногвардеец» (ВИДЕО)

Новая акустическая система объемного звука и режим 3D появятся в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле.

Теперь в кинотеатре можно будет посмотреть фильмы в режиме 3D. Также там установят цифровую систему кинопроекции, заменят акустику, экран и кресла. Старое оборудование перенесут в малый зал, где продолжат показ фестивальных фильмов.





У нас своя ниша, у нас свои зрители – это дети, учащиеся, ветераны, пенсионеры. Я думаю, что вполне будет доступный билет, не дороже 200 рублей, -- рассказала директор кинотеатра Зоя Копысова.



Открытие нового зала «Красногвардейца» запланировано на День города. Во время ремонта кинотеатр не прекращает свою работу.



