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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут увидеть фильмы в 3D в к/т «Красногвардеец» (ВИДЕО)

24 апреля 2018, 13:05Добавить новость
Нижний Тагил,Красногвардеец,кино,3D,акустика,звук,зрители,ремонт,Зоя Копысова,билеты,фильмы
Новая акустическая система объемного звука и режим 3D появятся в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле.

Теперь в кинотеатре можно будет посмотреть фильмы в режиме 3D. Также там установят цифровую систему кинопроекции, заменят акустику, экран и кресла. Старое оборудование перенесут в малый зал, где продолжат показ фестивальных фильмов.

 У нас своя ниша, у нас свои зрители – это дети, учащиеся, ветераны, пенсионеры. Я думаю, что вполне будет доступный билет, не дороже 200 рублей, -- рассказала директор кинотеатра Зоя Копысова.


Открытие нового зала «Красногвардейца» запланировано на День города. Во время ремонта кинотеатр не прекращает свою работу.

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