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Новости Нижнего Тагила

Более 30 блогеров встретятся с фанатами на VK Fest в Санкт-Петербурге (ФОТО)

25 мая 2018, 06:05Добавить новость
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28 и 29 июля в Санкт-Петербурге пройдет VK Fest, на котором соберутся более 30 блогеров.

VK Fest пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году звезды соцсетей расскажут о профессиональных и личных изменениях на пути к популярности. 

Организаторы VK Fest сообщают, что программа будет насыщенной. С музыкальными номерами выступят Ник Черников, Big Russian Boss, Клава Кока и другие блогеры. Помимо этого, в начале каждого дня фестиваля фитнес-блогеры Маша Соколова, Алексей Столяров, Игорь Оськин и Любовь Сидоркина проведут зарядку для всех желающих.

Фанаты смогут сделать фото с любимыми звездами в специально приготовленной зоне для селфи.

В 2017 году VK Fest посетили 85 тыс. человек, и 1,5 млн человек благодаря прямой трансляции смогли виртуально наблюдать за происходящим на фестивале, сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

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