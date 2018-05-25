Более 30 блогеров встретятся с фанатами на VK Fest в Санкт-Петербурге (ФОТО)

28 и 29 июля в Санкт-Петербурге пройдет VK Fest, на котором соберутся более 30 блогеров.

VK Fest пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. В этом году звезды соцсетей расскажут о профессиональных и личных изменениях на пути к популярности.





Организаторы VK Fest сообщают, что программа будет насыщенной. С музыкальными номерами выступят Ник Черников, Big Russian Boss, Клава Кока и другие блогеры. Помимо этого, в начале каждого дня фестиваля фитнес-блогеры Маша Соколова, Алексей Столяров, Игорь Оськин и Любовь Сидоркина проведут зарядку для всех желающих.



Фанаты смогут сделать фото с любимыми звездами в специально приготовленной зоне для селфи.



В 2017 году VK Fest посетили 85 тыс. человек, и 1,5 млн человек благодаря прямой трансляции смогли виртуально наблюдать за происходящим на фестивале, сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».



