Концерт к 150-летию со дня рождения Николая II прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 мая в Нижнетагильской филармонии по традиции был проведен благотворительный концерт в рамках праздника «Белый цветок». Все средства будут переданы в кризисный центр для женщин, который действует при Нижнетагильской епархии.

Организаторы приурочили мероприятие к 150-летнему юбилею со дня рождения Российского императора Николая II. Репертуар концерта заполнили произведения классической музыки в исполнении нижнетагильских артистов. Все гости получили возможность приобрести изделия ручной работы, представленные на благотворительной ярмарке.





Как сообщает Нижнетагильская епархия, продолжение праздника «Белый цветок» состоится 27 мая с 14.00 до 17.00 возле епархиального управления (ул. Первомайская, 15). В программе мастер-классы для детей и взрослых, благотворительная ярмарка и концерт.





Фото: «Нижнетагильская епархия»