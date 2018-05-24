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Новости Нижнего Тагила

Последний звонок прозвучал для единственной выпускницы поселка Кытлым (ФОТО)

24 мая 2018, 15:45Добавить новость
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23 мая в поселке Кытлым Свердловской области прозвенел последний звонок для единственной выпускницы. Педагоги провели для девушки итоговые уроки, а поздравить её пришли почти все учащиеся школы.

Как рассказывает девушка, в девятом классе их было четверо: ещё три мальчика учились с ней в одном классе, затем двое решили продолжить обучение в среднем учебном заведении, а третий уехал из поселка — так, к десятому классу она осталось одна.

 

Как отмечают учителя школы, выпускницей гордится вся школа, на неё возлагают большие надежды – девушка заканчивает школу с медалью.

 

Наша выпускница — умница, она переходила экстерном из первого класса во второй: пришла, недельку поучилась, и мы сразу ее перевели, — вспоминает  первая учительница девушки. — Жаль, что она не идет в педагогику — у девочки талант! Ждали себе смену!

 

Сама выпускница мечтает стать экономистом и будет пробовать свои силы при поступлении в один из вузов Екатеринбурга. Первый экзамен – по математике   у девушки пройдёт уже 1 июня. 


Поселок Кытлым находится в 60 км от Карпинска, у подножия горы Конжаковский камень. В течение последних нескольких лет военным удалось основать в Кытлыме целое поселение, а их дети посещают теперь школу. Бывшая деревянная школа сгорела в 1998 году, в 2010 администрация построила в Кытлыме новую современную школу. Сейчас в школе 120 учеников, сообщает URA.RU.

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Фото: URA.RU

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