«Клуб благородных девиц» победили в «Кубке вызова» КВН в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

24 февраля состоялся «Кубок вызова» юмористической битвы команд КВН из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. На сцене Городского дворца молодёжи сошлись желающие помериться чувством юмора.



По итогам выступлений первое место, кубок и призовой фонд в размере 20 тыс. рублей достался команде «Клуб благородных девиц» из Екатеринбурга. Второе место также взяли екатеринбуржцы – команда «Сборная из Горного». Третье место завоевала нижнетагильская команда «Константа».



«Мисс фестиваль» была выбрана Полина - участница екатеринбургской команды «Сборная Тургенева». Звание «Мистер фестиваль» досталось участнику команды «Бездельники» по имени Газиз.