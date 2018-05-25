+5
Свердловская область
Нижний Тагил
+5
ночь: +5
утро: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.67 + 0.26
EUR 72.12 + 0.11
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Искусствовед из Нижнего Тагила стала финалистом конкурса «Музейный флагман»

25 мая 2018, 23:55Добавить новость
Нижний Тагил,Елена Ильина,искусствовед,музей изо,конкурс,музейный флагман,музей,финал,голосование
22 мая эксперты определили пятерых специалистов, которые вошли в финал конкурса «Музейный флагман». Среди финалистов - тагильчанка Елена Ильина.

Заместитель директора по науке Нижнетагильского музея ИЗО Елена Ильина стала финалистом конкурса «Музейный флагман». Помимо тагильчанки в финал были отобраны специалисты из шести музеев России.

Победитель будет определен с помощью интернет-голосования, которое продлится до 30 мая. Специалисты, которые победят в конкурсе, получат гранты на суммы от 300 до 500 тыс. рублей на развитие в профессиональной деятельности, либо развитие музеев, в которых они работают.

Елена Ильина является куратором четырех проектов, реализующихся в Нижнетагильском музее ИЗО. Она прошла в финал конкурса в номинации «Меняющийся музей — меняющийся я», сообщает «Афиша МС».

В мае 2018 года Елена Ильина получила медаль «За вклад в развитие города Нижний Тагил».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Сотни лекций, выставок и мастер-классов прошли в Нижнем Тагиле в «Ночь музеев» (ФОТО)
21 мая, 10:00
1 0
Победители этапа конкурса «Воспитатель года России» названы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
вчера, 11:20
3 1
1440 юных тагильчан стали участниками музейной игры «Сказы дедушки Музея»
вчера, 00:20
8 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 43
Подписаться на новости