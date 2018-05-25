Искусствовед из Нижнего Тагила стала финалистом конкурса «Музейный флагман»

22 мая эксперты определили пятерых специалистов, которые вошли в финал конкурса «Музейный флагман». Среди финалистов - тагильчанка Елена Ильина.

Заместитель директора по науке Нижнетагильского музея ИЗО Елена Ильина стала финалистом конкурса «Музейный флагман». Помимо тагильчанки в финал были отобраны специалисты из шести музеев России.



Победитель будет определен с помощью интернет-голосования, которое продлится до 30 мая. Специалисты, которые победят в конкурсе, получат гранты на суммы от 300 до 500 тыс. рублей на развитие в профессиональной деятельности, либо развитие музеев, в которых они работают.



Елена Ильина является куратором четырех проектов, реализующихся в Нижнетагильском музее ИЗО. Она прошла в финал конкурса в номинации «Меняющийся музей — меняющийся я», сообщает «Афиша МС».



В мае 2018 года Елена Ильина получила медаль «За вклад в развитие города Нижний Тагил».