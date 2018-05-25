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Новости Нижнего Тагила

Кинозал для людей с ОВЗ появился в городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

25 мая 2018, 06:35Добавить новость
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Сотрудники нижнетагильской библиотеки провели обучающий мастер-класс для своих коллег из других городов Свердловской области на тему абилитации людей с ОВЗ средствами культуры и искусства. В конце мероприятия тагильские библиотекари представили гостям новый проект для слабослышащих и слабовидящих читателей.

Библиотекари из Кушвы, Верхней Пышмы, Красноуральска, Режа, Верхней Туры и Среднеуральска собрались в здании библиотеки №1 для того, чтобы перенять опыт тагильских коллег по адаптации инвалидов посредством культуры и искусства.

В рамках мастер-класса иногородние гости научились делать тактильную открытку, работать с кинетическим песком и рисовать на песочном столе. Затем участникам продемонстрировали новые тифлоиздания - «Куриный бог» Раисы Снапковской, повести Александра Папченко в Брайле и «LKF»-формате.

В конце мероприятия был представлен проект «Инклюзив», который представляет собой специальный кинозал для слабослышащих и слабовидящих людей. Здесь они смогут смотреть фильмы с тифлокомментированием. Также территория проекта станет молодёжной площадкой для настольных игр, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.


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Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки
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