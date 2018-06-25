Беседы о безопасности в летние каникулы прошли в лагерях Нижнего Тагила (ФОТО)

Воспитанников детских лагерей дневного пребывания Нижнего Тагила познакомили с правилами безопасности во время каникул. Беседы с детьми провели сотрудники экстренных служб города.

21 июня в детских лагерях дневного пребывания сотрудники экстренных служб Нижнего Тагила провели беседы для детей о правилах безопасности летом. Школьники узнали о том, как спасти жизнь и здоровье на воде и на суше.



Во время бесед были продемонстрированы обучающие фильмы, специалисты снабдили детей практическими советами и рекомендациями, сообщает пресс-служба Центра защиты населения и территории города Нижний Тагила. В конце мероприятия были проведены различные викторины, конкурсы, подарены раскраски и памятки по теме беседы.

Фото: Центр защиты населения и территории города Нижнего Тагила