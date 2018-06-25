Более миллиона гостей посетили «Алые паруса» в Санкт-Петербурге (ФОТО)

Ведущими события выступили Иван Ургант и Даша Александрова.



В 22:00 состоялось официальное открытие мероприятия, в ходе которого был произведен традиционный удар в рынду. На концерте выступили Quest Pistols Show, Alexeev, «Каста», Алсу, Виктория Дайнеко, Баста и другие российские музыкальные исполнители.





После полуночи прошло масштабное мультимедийное шоу. Шведский парусник Tres Kronor под алыми парусами стал кульминацией торжества.





Среди гостей были выпускники, жители Санкт-Петербурга и других городов, а также иностранцы. За безопасностью празднующих следили более 2,25 тысяч сотрудников правоохранительных органов.





В 2018 году «Алые паруса» отметили полувековой юбилей, передает «РИА Новости».





Фото: «РИА Новости»