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Новости Нижнего Тагила

Более миллиона гостей посетили «Алые паруса» в Санкт-Петербурге (ФОТО)

25 июня 2018, 08:00Добавить новость
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В Санкт-Петербурге около 1,2 миллиона гостей пришли на праздник выпускников «Алые паруса» в ночь на 24 июня.

Ведущими события выступили Иван Ургант и Даша Александрова.

В 22:00 состоялось официальное открытие мероприятия, в ходе которого был произведен традиционный удар в рынду. На концерте выступили Quest Pistols Show, Alexeev, «Каста», Алсу, Виктория Дайнеко, Баста и другие российские музыкальные исполнители.

После полуночи прошло масштабное мультимедийное шоу. Шведский парусник Tres Kronor под алыми парусами стал кульминацией торжества.

Среди гостей были выпускники, жители Санкт-Петербурга и других городов, а также иностранцы. За безопасностью празднующих следили более 2,25 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

В 2018 году «Алые паруса» отметили полувековой юбилей, передает «РИА Новости».

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Фото: «РИА Новости»
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