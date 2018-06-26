Еще одна надпись «Возьми ребенка за руку» появилась на дороге в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле продолжают наносить надпись «Возьми ребенка за руку» вблизи пешеходных переходов и детских учреждений. 25 июня надпись нанесли у перекрестка улиц Красная и Пархоменко.

Акция «Возьми ребенка за руку» продолжается в Нижнем Тагиле. Так, надпись появилась у перекрестка улиц Красная и Пархоменко, где шесть лет назад два ребенка попали под машину.





Вместе с сотрудниками ГИБДД в акции принимают участие школьники. Перед зеброй они наносят надпись «Возьми ребенка за руку», раздают листовки, рассказывают о правилах ДД.





В первую очередь дети страдают из-за халатности родителей. Виноваты те, кто не научил либо не проконтролировал, -- рассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.



Надпись должна привлечь внимание взрослых, такие предупреждения появляются там, где находятся школы и детские сады. Прохожих привлекают яркие надписи на асфальте, они соглашаются, что такое напоминание не будет лишним. Надпись вскоре появится и на других пешеходных переходах города.



Ранее новая разметка появилась у школы №61 на Вагонке.



