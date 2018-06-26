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Новости Нижнего Тагила

Еще одна надпись «Возьми ребенка за руку» появилась на дороге в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

26 июня 2018, 00:25Добавить новость
возьми ребенка за руку,дорога,дети,пешеходный переход,акция,красная,пархоменко,Сергей Берндгардт
В Нижнем Тагиле продолжают наносить надпись «Возьми ребенка за руку» вблизи пешеходных переходов и детских учреждений. 25 июня надпись нанесли у перекрестка улиц Красная и Пархоменко.

Акция «Возьми ребенка за руку» продолжается в Нижнем Тагиле. Так, надпись появилась у перекрестка улиц Красная и Пархоменко, где шесть лет назад два ребенка попали под машину.

Вместе с сотрудниками ГИБДД в акции принимают участие школьники. Перед зеброй они наносят надпись «Возьми ребенка за руку», раздают листовки, рассказывают о правилах ДД.

 В первую очередь дети страдают из-за халатности родителей. Виноваты те, кто не научил либо не проконтролировал, -- рассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.


Надпись должна привлечь внимание взрослых, такие предупреждения появляются там, где находятся школы и детские сады. Прохожих привлекают яркие надписи на асфальте, они соглашаются, что такое напоминание не будет лишним. Надпись вскоре появится и на других пешеходных переходах города.

Ранее новая разметка появилась у школы №61 на Вагонке.

 
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