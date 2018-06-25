Лучшие спортсмены определены в лагере «Изумрудный» под Нижним Тагилом (ФОТО)

Воспитанники первой смены детского оздоровительного лагеря «Изумрудный» под Нижним Тагилом провели день спорта и определили среди себя лучших спортсменов.

20 июня в «Изумрудном» прошёл день спорта. Он начался с веселых стартов и продолжился легкоатлетической эстафетой, которая прошла несмотря на пасмурную погоду. Участие в ней приняли не только дети, но и сотрудники лагеря, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.



Завершился день праздничным концертом «Мы - за здоровый образ жизни» и награждением лучших отрядов дипломами, грамотами и сладкими призами.

Фото: Управление образования Администрации г. Нижнего Тагила