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Новости Нижнего Тагила

Лучшие спортсмены определены в лагере «Изумрудный» под Нижним Тагилом (ФОТО)

25 июня 2018, 06:05Добавить новость
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Воспитанники первой смены детского оздоровительного лагеря «Изумрудный» под Нижним Тагилом провели день спорта и определили среди себя лучших спортсменов.

20 июня в «Изумрудном» прошёл день спорта. Он начался с веселых стартов и продолжился легкоатлетической эстафетой, которая прошла несмотря на пасмурную погоду. Участие в ней приняли не только дети, но и сотрудники лагеря, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.


Завершился день праздничным концертом «Мы - за здоровый образ жизни» и награждением лучших отрядов дипломами, грамотами и сладкими призами.


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Фото: Управление образования Администрации г. Нижнего Тагила
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