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Новости Нижнего Тагила

Начальник Сибирского регионального центра МЧС посетил тагильскую ЕДДС (ФОТО)

25 июня 2018, 23:45Добавить новость
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25 июня начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко посетил Нижний Тагил.

В ходе визита Сергей Диденко познакомился с работой МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил».

Вместе с Владиславом Пинаевым Сергей Диденко посетил диспетчерский центр. Сотрудники продемонстрировали систему взаимодействия между разными службами Нижнего Тагила при возникновении ЧС.

Диденко отметил, что для эффективной работы ЕДДС необходима профессиональная подготовка диспетчеров, для которых нужно предусмотреть постоянное повышение квалификации, обеспечить подходящие условия труда.

По словам генерал-лейтинанта, тагильская диспетчерская служба считается одной из лучших в России, а муниципальные власти могут решить все поставленные задачи, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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