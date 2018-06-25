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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане в День России соревновались в знании истории страны и родного края

25 июня 2018, 06:35Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,школьники,День России,история,интеллектуальная игра

Активные участники трудовых отрядов мэра города Нижнего Тагила приняли участие в интеллектуальной игре «Я - гражданин России». По традиции игра был посвящена прошедшему Дню России.

15 июня в ДЮЦ «Мир» юные тагильчане соревновались в знании истории России, орденов и медалей, памятников архитектуры и улиц Нижнего Тагила, названных именами героев. Интеллектуальная игра «Я - гражданин России» была приурочена к празднованию Дня России, который прошёл 12 июня.

Итоги и награждение победителей состоится на городском слёте трудовых отрядов мэра, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

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