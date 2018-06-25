Юные тагильчане в День России соревновались в знании истории страны и родного края

Активные участники трудовых отрядов мэра города Нижнего Тагила приняли участие в интеллектуальной игре «Я - гражданин России». По традиции игра был посвящена прошедшему Дню России.

15 июня в ДЮЦ «Мир» юные тагильчане соревновались в знании истории России, орденов и медалей, памятников архитектуры и улиц Нижнего Тагила, названных именами героев. Интеллектуальная игра «Я - гражданин России» была приурочена к празднованию Дня России, который прошёл 12 июня.



Итоги и награждение победителей состоится на городском слёте трудовых отрядов мэра, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.