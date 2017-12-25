«Дни милосердия» для детей из детских домов проходят в Нижнем Тагиле

В декабре в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила проходят традиционные дни милосердия. Организаторы проводят сбор пожертвований для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

В ходе благотворительной акции организаторы собирают канцелярские товары, игрушки и предметы личной гигиены. Эти вещи будут переданы детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Предновогодние подарки от жителей района уже получили воспитанники детских домов, школ-интернатов, организаций для детей-инвалидов и маленькие пациенты городских больниц.

Также накануне Нового года в школах прошел конкурс «Новогодняя игрушка». Дети изготовили поделки, которыми позже были украшены снежные городки у Дворца культуры на Тагилстрое.





В завершение «Дней милосердия» представители тагилстроевской администрации посетят новогодние мероприятия в семи социальных учреждениях. Их воспитанники получат сладкие подарки и билеты на праздничное представление, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.